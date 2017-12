Arrestati due pusher marocchini: avevano droga e 140mila euro in contanti

VERONA - Due cittadini marocchini sono stati arrestati dalla Gauradia di Finanza di Verona nel corso di un'operazione anti-droga che ha portato al sequestro di 700 grammi di eroina, 170 di cocaina, e 140mila euro in contanti. I due dovranno rispoondere di spaccio e detenzione di soatanze stupefacenti.



Il primo, un uomo, è stato fermato in auto durante un controllo all'uscita del casello autostradale di Verona-Sud. Dopo aver scoperto, occultati in una intercapedine dello sportello lato guida, circa 150 grammi di eroina già confezionata in dosi e pronta per lo spaccio, i finanziari hanno svolto altri accertamenti, con una perquisizione nell'abitazione del magrebino, nella provincia bresciana, trovando l'altra parte di droga e il denaro, nascosti in parte nascosta all'interno dei cuscini di un divano, pari a circa 140.000 euro. Nell'abitazione, i militari procedevano anche all'arresto di una trentenne marocchina che, all'arrivo dei Finanzieri, tentava di disfarsi della sostanza stupefacente e del denaro occultato in uno zainetto, lanciandolo da una finestra.

