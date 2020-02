Boxe, il mondiale dei pesi leggeri a Verona il prossimo 27 marzo

VERONA - Il 27 marzoall'Agsm Forum: a contendersi il titolo 'ad interim' Wba dei pesi leggeri saranno Francesco Patera e il padovanoche combatte per laNellaserata il pugile vicentino Lucasfiderà Gamal Yafai per il titolo europeo dei pesi supergallo.La serata, secondo quanto rendono noto gli organizzatori, verrà trasmessa in diretta suPatera (23-3 con 8 KO) è in forma smagliante da quando ha battuto Lewis Ritson per il titolo europeo dei pesi leggeri alla Metro Radio Arena di Newcastle nell'ottobre 2018. Da allora il 26enne ha difeso con successo tre volte il suo titolo, superando ai punti Marvin Petit in Belgio, fermando in sei riprese Paul Hyland Jr all'Allianz Cloud di Milano e ottenendo una vittoria per decisione unanime contro Domenico Valentino lo scorso ottobre.(48-6 e 2 pari con 22 KO), ex campione europeo dei pesi superpiuma, otterrà la sua seconda opportunità di conquistare un titolo mondiale dopo aver perso per decisione divisa contro Takahiro Ao per il titolo mondiale dei superpiuma WBC a Tokyo, in Giappone, nel 2011. Quanto a(22-1 e 2 pari con 8 KO), difenderà per la terza volta il suo titolo europeo contro lo sfidante ufficiale Yafai (17-1 con 10 KO). Per il pugile veneto e quello di Birmingham, fratello minore dell'imbattuto campione dei pesi supermosca Wba Kal, si tratterà del test più importante della carriera.Nella stessa riunione, il peso massimo leggero fiorentino Fabio Turchi (17-1 con 13 KO), torna dopo aver subìto la prima sconfitta della carriera contro Tommy McCarthy.