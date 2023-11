Post antisemita sui social come "la Shoah è un complotto": indagato un 57enne

VERONA - Un 57enne residente in provincia di Verona è indagato per la pubblicazione sul web di frasi antisemite e negazioniste. Dopo un'attività d'indagine di natura prevalentemente informatica, nella giornata di ieri, 12 novembre, la Digos di Verona ha eseguito una perquisizione per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa nell'abitazione dell'uomo, ritenuto l'utilizzatore del profilo segnalato. Nelle varie interazioni rilevate - oltre ad emergere una chiara posizione discriminatoria antisionista - compaiono anche innumerevoli post di stampo negazionista e di minimizzazione della Shoah.