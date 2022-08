Orchestrali non si alzano dopo la Turandot di Placido Domingo, la Cgil: «Spettacolo mediocre»

VERONA - Non si sono alzati gli orchestrali dell'Arena di Verona dopo la Turandot di Placido Domingo. Una protesta diretta proprio verso il direttore d'orchestra, che arriva subito dopo le accuse da parte di alcuni gruppi femministi. «Nella Turandot - scrive la Cgil in una lettera alla Fondazione Arena - tutte le maestranze si sono sentite abbandonate a loro stesse, rischiando più volte di andare tutti gambe all'aria. Al termine c'è stata una protesta dell'orchestra che, consapevole della mediocrità dello spettacolo, ha rifiutato di alzarsi in piedi al segno del direttore». Un gesto che sta facendo molto discutere.