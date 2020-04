Picnic "proibito" lungo l'Adige in costume da bagno: presi dal drone

VERONA - La Polizia di Verona, grazie all'utilizzo di un drone, ha scoperto un gruppo di persone impegnate in un pranzo all'aperto all'interno del parco dell'Adige, tra Porto San Pancrazio e San Michele Extra. Gli agenti delle Volanti, una volta arrivati sul posto, si sono trovati davanti a un uomo e a due donne in costume da bagno che, oltre ad essersi attrezzati con asciugamani per prendere il sole, avevano organizzato una grigliata sull'erba.

I tre ideatori del picnic «proibito», che ignorava tutti i divieti imposti dall'emergenza sanitaria, sono cittadini italiani residenti nel veronese, di età compresa tra i 41 e i 50 anni. Tutti sono stati multati per il mancato rispetto del Dpcm dello scorso 10 aprile. I controlli straordinari, unitamente a quelli svolti dagli agenti sul territorio, proseguiranno anche sorvolando il capoluogo e la zona del lago di Garda con elicotteri, velivoli leggeri e droni.

