Vietato fare picnic sui gradini delle procuratie, sì al panino in piedi: ecco le "nuove regole del turista" da rispettare in piazza San Marco

VENEZIA - Vietato improvvisare picnic con pizza nel cartone, cibo takeaway o, ancora peggio, pasticcio in "schiscetta" sui gradini delle procuratie vecchie. E ancora, divieto di sedersi, riposare o schiacciare un sonnellino sulle passerelle per l'acqua alta. Consentito invece rifocillarsi con un panino ma, rigorosamente, solo in piedi. Sono solo alcune delle regole in vigore da ieri, venerdì santo - giorno della prima ondata di arrivi a Venezia per il week end di Pasqua - da rispettare in piazza San Marco e nell'area di Rialto. E a tutela di questa sorta di "galateo del turista" sono tornati i Guardians ovvero gli steward con pettorina bianca che fino al 3 novembre saranno i custodi del decoro urbano, richiamando all'ordine i visitatori più birichini.