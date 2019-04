Cadono pezzi del Palazzo della Gran Guardia, il sindaco: «Nessun allarme»

VERONA - Sopralluogo al Palazzo della Gran Guardia, in piazza Bra, di fronte all'Arena, dopo che nei giorni scorsi frammenti di pietra si sono staccati dal basamento della balaustra da parte del sindaco Federico Sboarina e dell'assessore ai Lavori pubblici Luca Zanotto. L'episodio, che non ha provocato alcun danno a cose o persone, trova probabilmente causa nelle condizioni meteorologiche dei giorni scorsi, che hanno portato a Verona abbondanti piogge e forte vento.



«Non c'è nessun allarme per la Gran Guardia - ha detto Sboarina al termine dell'ispezione -, il Palazzo è in buone condizioni, non ha bisogno di un restauro generale straordinario». «L'attenzione verso i nostri monumenti è massima - ha aggiunto - tanto più verso quelli più frequentanti dai cittadini e turisti. Il palazzo della Gran Guardia è uno di questi, centro congressuale di primo livello ma anche una delle sedi più gettonate per eventi, mostre, spettacoli». «Nel cuore della città, inoltre, è un punto di grande passaggio, la sicurezza deve essere garantita al cento per cento. I micro frammenti caduti nei giorni scorsi sono l'occasione per effettuare una verifica complessiva della facciata del palazzo» ha concluso Sboarina.

