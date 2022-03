Partito da Verona il bus della solidarietà che porterà in Italia quattro bambini oncologici ucraini

VERONA - È partito ieri sera da Verona il bus della solidarietà che porterà in Italia quattro bambini oncologici ucraini. Il mezzo, messo a disposizione dall'Azienda trasporti Verona, è organizzato dall'Abeo, l'Associazione bambino emopatico oncologico di Verona, è diretto in Moldavia al confine con l'Ucraina, e trasporta la "squadra" umanitaria allestita con l'obiettivo di recuperare quattro bambini ucraini oncologici provenienti dalla città di Kharkiv, accompagnati dalle loro mamme e da altri familiari, una nonna, un fratellino e una sorellina. Con loro viaggerà anche la sorella di un paziente ucraino già a Verona per ricongiungersi con la sua famiglia. Il team umanitario, composto da medici, infermieri, soccorritori e una mediatrice culturale, si è creato grazie alla sinergia tra l'Abeo, l'Azienda ospedaliera di Verona con l'Unita operativa di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, la Croce Verde di Verona, Il Ponte-Mict e la Paul O’Gorman Lifeline, e utilizzerà il viaggio di andata per portare generi di soccorso e prima necessità destinati agli sfollati riparati in Moldavia. Atv ha messo a disposizione il mezzo che trasporta il convoglio umanitario, un pullman gran turismo specificamente attrezzato per le lunghe percorrenze, grazie alla collaborazione con il partner Peschiera Viaggi.