Verona, il padre di Chris Abom: «In Ghana investitore sarebbe in carcere»

«Ringraziamo i carabinieri, perché hanno trovato subito l’investitore, anche se non capisco perché sia ancora libero», ha detto Emmanuel Abom, papà del 13enne investito e lasciato per strada senza essere soccorso. Nelle prossime ore intanto il magistrato che coordina l'indagine l'omicidio stradale di Chris Obeng Abom disporrà l'autopsia sul corpo del calciatore non ancora 14enne, falciato a San Vito di Negrar (Verona) dall'auto guidata da un 39enne che poi è fuggito.

Intanto il parroco di Negrar ha già concordato con la famiglia la data del funerale che sarà celebrato sabato 12 agosto nella chiesa del comune della Valpolicella.