Colpito in testa da un oggetto caduto da un ponteggio a Pacengo: è grave

PACENGO - Un passante, probabilmente un turista straniero, è stato colpito alla testa da un oggetto caduto da un ponteggio, da un'altezza di circa 4 metri. La persona rimasta ferita in modo grave è stata trasportata all'ospedale di Borgo Trento. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 di stamani, 17 giugno, a Pacengo, in via Porto, sul Lago di Garda. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con l'elicottero ed un'ambulanza, assieme ai carabinieri della stazione di Lazise per stabilire la dinamica dell'accaduto.