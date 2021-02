Incidente a Sanguinetto. Medico di famiglia in moto travolto e ucciso da un'auto in transito

VERONA - Un motociclista ha perso la vita oggi, poco prima delle 19 a Sanguinetto, investito da un'auto in via Ca' de Micheli. I pezzi dello scooter sono stati trovati ovunque, a una decina di metri il corpo della vittima. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi del 118 di Verona con un'automedica, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, assieme alla Polizia Stradale che ha eseguito i rilievi del caso. Si cercano testimoni dello schianto.

Medico morto

La vittima dell'incidente stradale è Nicola Tuzza, 62 anni medico di famiglia di Sanguinetto.

Ultimo aggiornamento: 25 Febbraio, 14:35

