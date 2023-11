Lutto nel mondo della politica, è morto Enzo Erminero, ex sindaco di Verona

- Lutto nel mondo della politica veneta. Questa mattina, 26 novembre, è morto nella sua abitazione di Verona, aveva. Storico esponente della, fu deputato per quattro legislature dal 1968 al 1983, ricoprendo per tre volte l'incarico di sottosegretario alle Finanze ed al Tesoro nei governi Andreotti e Cossiga. Per un breve periodo Erminero fu anche sindaco di Verona, dal 24 aprile al 30 novembre 1993. Attivo fino a poco tempo fa nella politica cittadina all'interno del Partito Democratico, che oggi in una nota ricorda «il campionissimo di preferenze, ma il consenso elettorale per lui, come per la tradizione politica di cui era esponente, non è mai stato prima di tutto successo personale, ma progetto collettivo da trasformare in azione per la costruzione di una società migliore». Enzo Erminero in passato era stato anche presidente di Confcommercio Verona.