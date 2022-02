Avvocato di 26 anni trovato morto in casa, è giallo sulla fine di Mattia Catanzaro

VERONA - È giallo sulla morte di Mattia Catanzaro, avvocato di 26 anni, ritrovato venerdì mattina, 4 febbraio, senza vita nella sua abitazione di via Rinaldo Veronesi. Sul posto i poliziotti della scientifica per effettuare i rilievi e capire cosa possa essere accaduto, ma risposte più certe potrebbero arrivare dall’autopsia che potrebbe essere disposta dal pubblico ministero di turno. Il giovane si era trasferito a Verona per motivi di lavoro nel 2019 da Sant’Agata di Militello in provincia di Messina.

Il ritrovamento

A lanciare l'allarme un collega del ventiseienne che venerdì mattina è passato a prenderlo per raggiungere il luogo di lavoro assieme. Ma il giovane siciliano non ha risposto al campanello e nemmeno alle telefonate. Quindi la richiesta di intervento ai vigili del fuoco che hanno forzato la porta dell’abitazione, oltre la quale hanno rinvenuto il corpo di Mattia Catanzaro già privo di vita. Al momento tutte le ipotesi sono aperte.