Rapina e pestaggio in via Cairoli a Padova: arrestate due minorenni

PADOVA - Pestano e rapinano una coetanea : arrestate due ragazze di 15 anni . Il fatto è avvenuto sabato 5 febbraio 2022. Nella serata una sedicenne aveva subito il furto della borsetta in via Cairoli, la polizia, dopo alcuni accertamenti, ha individuato due minori di 15 anni, cittadine italiane. Gli agenti, grazie alle dichiarazioni della vittima e alla presenza di alcuni testimoni, hanno ricostruito la dinamica dei fatti, accertando che le due quindicenni, dopo aver accerchiato e spinto a terra la giovane vittima, colpendola con dei calci sul corpo, per i quali la stessa ha riportato 3 giorni di prognosi avendo delle escoriazioni ad una gamba, le hanno sottratto la borsetta. Entrambe, successivamente alla commissione del reato, hanno tentato la fuga ma sono state prontamente bloccate dagli agenti in zona. Dopo aver riconsegnato la borsetta, una delle due è stata trovata in possesso degli occhiali da sole della vittima. Li aveva nascosti nel suo zainetto. Arrestate per rapina, sono state tradotte questa notte presso l’Istituto penale per i minori di Treviso