Due mortali in poche ore: sbanda e annega nel fosso. Nel pomeriggio motociclista perde la vita contro un'auto

CASTAGNARO - Due incidenti mortali in poche ore a Castagnaro (Verona): nel primo il conducente annega in un fossato dopo essere finito fuoristrada e nel secondo un motociclista perde la vita scontrandosi con un'auto. Il primo schianto è successo questa mattina, 3 agosto, alle 9.30: una persona è morta uscendo di strada con la propria auto ed annegando in un fossato in via Argine Valle.

Dopo qualche ora, nel pomeriggio, poco dopo le 15,30, un motociclista ha perso la vita scontrandosi contro un'auto in via Borgonovo. Sul posto, in entrambi i casi, sono accorsi con l'elicottero di Verona Emergenza ed un'ambulanza gli operatori del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due vittime. Sul luogo degli incidente per i rilievi anche Carabinieri e Polizia locale, e anche Vigili del fuoco.