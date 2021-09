Mondiali canoa, la veronese Cecilia Panato oro nella sprint

I Mondiali di canoa discesa si chiudono nel segno di Cecilia Panato che conquista una splendida medaglia d'oro nel C1 sprint. A Bratislava, in Slovacchia, nella giornata conclusiva della rassegna iridata dedicata alla discesa sprint - domenica in programma solo le gare di canoa slalom - la 19enne veronese si conferma ancora una volta leader della specialità. Sui 280 metri del canale di Cunovo, con oltre sei metri di dislivello e un elevato gradi di difficoltà, l'atleta del Canoa Club Pescantina vola tra la rapide facendo registrare il miglior tempo di 62.33, spezzando con quasi mezzo secondo di vantaggio l'egemonia della Repubblica Ceca che piazza Tereza Kneblova al secondo posto in 62.80 e Martina Satkova al terzo in 64.51.

In precedenza l'azzurra aveva preso parte alla finale del K1 chiudendo comunque con ottimo quinto posto (58.85) nella gara vinta dalla francese Lise Vinet (58.13). Forte dall'argento europeo conquistano ad agosto in Spagna, Cecilia Panato può vantare adesso tre medaglie iridate: due ori (2021-2018) e un argento conquistato nel 2019 quando vinse anche il titolo europeo. L'Italia invece chiude la spedizione in Slovacchia con due medaglie grazie al bronzo nel C1 a squadre conquistato mercoledì.