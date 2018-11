Maltempo a Nordest, allagamenti a Verona e traffico in tilt

La tangenziale est di Verona è stata chiusa questa mattina in direzione San Martino Buon Albergo per una serie di allagamenti causata dalle precipitazioni che hanno ripreso ad interessare tutto il Veneto. Sott'acqua è finito, in particolare, il sottopasso del Ponte Florio mandano nel caos la viabilità.

Il maltempo che ha colpito il, in particolar modo la, si è attenuato dalla mattinata, ma ilrestano sotto scacco. E i prossimi 7 giorni saranno caratterizzati dal transito di una serie di perturbazioni che colpiranno in particolar modo il Nord e le regioni tirreniche dove il tempo sarà spesso instabile e piovoso.L'Arpav del Veneto segnala forti precipitazioni estese anche se discontinue (da 1a 5 mm di pioggia all'ora) soprattutto sulle zone pianeggianti e le Prealpi. Proeccupano in particolare i fiumi principali in particolare il Po, che nelle prossime ore si manterrà superiore alla seconda soglia di attenzione a Cavanella e Ariano Polesine.- «L’elevata saturazione dei terreni - spiega l'Arpav - potrà determinare l'innesco o la riattivazione di frane sui versanti montani. Si segnala nel Bellunese che le frane dele della, riattivatesi dopo le abbondanti precipitazioni occorse nei giorni scorsi, sono soggette a specifico monitoraggio. Anche la frana del(Vicenza) è oggetto di monitoraggio. Le situazioni presso i citati dissesti hanno determinato la permanenza di una criticità rossa localizzata nelle rispettive zone di allertamento».- Dalle 10 si è abbattutto sulla terraferma veneziana un forte acquazzone con allagamenti e disagi per il traffico.Il sito ilmeteo.it ricorda che, per quanto riguarda le temperature, continueranno a misurare valori sopra la media del periodo in quanto venti più miti meridionali soffieranno su tutte le regioni. I valori notturni saranno quasi sempre sopra i 13-15°C, mentre quelli diurni saliranno di qualche grado, ma a stento supereranno i 20°C.