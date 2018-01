Melegatti, l'ultimatum del fondo maltese: «Firma sull'accordo entro il 31 gennaio»

VERONA - Abalone Asset Management, il fondo maltese che ha finanziato la campagna natalizia di Melegatti, ha comunicato di avere inviato una lettera indirizzata ai soci, ai legali dell'azienda e ai commissari nominati dal tribunale di Verona in cui evidenzia che «ulteriori ritardi alla firma dell'accordo quadro, già complessivamente concordato nei primi giorni dello scorso dicembre 2017 e procrastinato dopo molteplici rinvii al 25 gennaio, determinerebbero l'impossibilità di dare corso alla campagna pasquale, con conseguente significativo deterioramento del valore del Marchio "Melegatti" e grave nocumento per i tutti gli stakeholder tra cui, in primis i lavoratori della società».



Ritiene quindi che «non vi sia più spazio per alcun ulteriore differimento». Pertanto Abalone Asset Management ha invitato i soci ed i loro consulenti «a confermare un incontro quanto prima e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 gennaio, al fine di apporre la firma sull'accordo quadro, in modo tale da consentire alla Società di presentare al Tribunale l'istanza per l'autorizzazione allo svolgimento della campagna pasquale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA