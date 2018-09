«Uccidere un lupo è reato», il ministro ordina un'indagine

di Alda Vanzan

VENEZIA - Sull'uccisione del lupo in Lessinia il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, aspetta una relazione dalle forze dell'ordine. «Uccidere un lupo è un reato», ha detto ieri, da New York, dove è intervenuto all'assemblea dell'Onu, il ministro. «Ho dato mandato ai carabinieri forestali del Cufa - ha detto Costa - di acquisire informazioni e di indagare». «Uccidere un lupo - ha ribadito - è un reato». Ma in Veneto, tolto un paio di esponenti del Pd, l'accusa è nei confronti dello Stato che ancora non consente di contenere, e cioè uccidere, i lupi, ritenuti responsabili di troppe razzie ai danni degli allevatori montani.