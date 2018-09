CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BRACCONAGGIOVENEZIA Gli hanno sparato al collo. Con un fucile caricato a pallettoni. L'ha trovato un agricoltore della zona. Adesso la carcassa è nella sede veronese dell'Istituto zooprofilattico, dove sarà sottoposto a esame necroscopico. Pesava una quarantina di chili. Era un giovane adulto esemplare di lupo. Il primo lupo ammazzato in Veneto. Chi l'ha stecchito rischia la galera. Perché il lupo è una specie protetta, non si può ammazzare come una lepre o un fagiano, anche se il Veneto, con una proposta di legge presentata dal...