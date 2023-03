Nube di cloro asfissiante nella piscina comunale: 25 persone intossicate, 9 sono bambini. Sul posto elicottero e ambulanze

VERONA - Momenti di paura stamattina, 17 marzo, a Bosco Chiesanuova. Dalle ore 10 i vigili del fuoco stanno operando presso la piscina Monti Lessini in località Carcaro per la fuoriuscita di una nube di cloro asfissiante dovuta probabilmente ad una errata miscelazione di alcune sostanze. Venticinque persone sono rimaste intossicate, tra queste nove sono bambini, investiti dalla nube mentre nuotavano in piscina. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi del Suem 118 con l’elicottero di Verona Emergenza, diverse ambulanze ed un’auto medica, oltre ai vigili del fuoco del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico), due pulmini e il funzionario di guardia. Dieci persone, tra cui diversi bambini, sono stati trasportati in codice verde ed altri 4 in codice giallo negli ospedali di Borgo Trento, Borgo Roma, Negrar e San Bonifacio. Il report del Suem 118 parla di «intossicazione da agenti chimici». Probabilmente una dose eccessiva di cloro per errore finita nell’acqua della piscina.