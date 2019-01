Chiazza oleosa nell'Adige: 200 litri di sostanza inquinante nel fiume

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Nel corso della mattinata odierna i Vigili del fuoco sono intervenuti per risolvere un problema dinelnei pressi della città diLa chiamata è arrivata da un passante che, vedendo unadi sostanzagalleggiare sulle acque del, ha attivato i soccorsi. La macchia inquinante è stata bloccata alla diga Enel che si trova nel parco del Pontoncello, tra i comuni di San Giovanni Lupatoto e San Martino Buon Albergo: per evitare che la sostanza arrivasse ad alla propria centrale, Enel ha chiuso il flusso d'acqua che dall'Adige abitualmente si riversa nel canale idroelettrico S.A.D.E., manovra che ha consentito anche di arrestare l'inquinante allo sbarramento sul fiume.La fuoriuscita, avvenuta presumibilmente da un', è stata quantificata in circa. In questo momento la squadra di Vigli del fuoco sta spargendo sulle acque nei pressi della diga una sostanza per combattere l'inquinamento: si tratta di un liquido biologico disgregante che, reagendo con le molecole di idrocarburo, le discioglie.