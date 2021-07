Schiacciato da un camion nel cortile della ditta: autotrasportatore muore sul colpo

NOGAROLE ROCCA - Infortunio mortale, questa mattina, venerdì 30 luglio, poco prima delle 6.30 a Nogarole Rocca in una ditta di trasporto e logistica di via IV Novembre, 26. Un autotrasportatore, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei militari dell'Arma intervenuti, sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo pesante mentre era addetto al carico di un Tir. Sul posto sono subito giunti i soccorsi del Suem 118 assieme ai carabinieri, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

++++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO