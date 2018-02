di Redazione Online

VERONA - Un terribile incidente stradale funesta la domenica: si è verificato stasera poco prima delle 19 in via. Un, una zia con le due nipoti, per cause ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un'altra auto finendo in un fossato accartocciandosi su se stesso. Tre le persone coinvolte, che erano a bordo del Pajero: due sono decedute sul posto - una donna di 72 anni che era alla guida e la nipote - nonostante l'intervento dei soccorsi, e una è in gravissime condizioni all'ospedale di Borgo Trento, l'altra giovane passeggera.I pompieri, giunti su posto hanno dovuto lavorare per estrarre dalle lamiere i corpi delle tre donne. Illesi, invece, il conducente e il passeggero dell'altra auto.Sul posto sono intervenute immediatamente due automediche, due, i vigili del fuoco e i carabinieri di San Bonifacio