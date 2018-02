L'auto si cappotta dopo la festa: muore 19enne, ferito 21enne

di Paola Treppo

PREMARIACCO e BUTTRIO (Udine) - Incidente mortale adisulla strada che porta ae unadi, disul colpo per le gravissime ferite riportate nell'impatto; è successo poco prima delle 6 di oggi, domenica 11 febbraio.La giovane viaggiava su una autoguidata da un giovane dianche lui di Buttrio, G.M. le sue iniziali, che è rimastoinmaniera grave;il 21enne non è comunque in pericolo di vita.Le cause dell'incidente, una, sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli. I due ragazzi stavano rientrando a casa dopoquando il giovane conducente della Honda ha perso il controllo del mezzo: l'auto si èpiù volte. Sul luogo dell'incidente il personale medico inviato dalla centrale Sores di Palmanova e i vigili del fuoco.