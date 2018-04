BUSSOLENGO - Un motociclista di 23 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in via Molinara a Bussolengo, nel Veronese. Secondo una prima ricostruzione del sinistro da parte della polizia stradale giovane si è scontrato con un'auto che lo stava precedendo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, il motociclista 23enne è all'istante.

