Con la moto contro il camion: grave centauro di 29 anni

VERONA - Spaventoso incidente oggi pomeriggio - 14 ottobre - sulla Sp29 in località Zuane di Caprino Veronese per un sinistro stradale: un centauro di 29 anni, che viaggiava su una moto di grossa cilindrata, ha perso il controllo, per cause ancora da accertare, andando a sbattere contro un mezzo pesante che transitava in quel momento.

I pompieri, giunti dal distaccamento di Bardolino con 2 mezzi, hanno collaborato con i sanitari per prestare soccorso all'uomo, che che era riverso per terra sotto il camion oltre a mettere in sicurezza i due mezzi coinvolti. Stabilizzato il paziente è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso

