Frontale fra auto sulla Gardesana: una vittima e 2 feriti (uno gravissimo)

VERONA - In uno schianto frontale fra due auto sulla trafficatissima Statale Gardesana Orientale, fra, c'è stata una vittima e due feriti: uno è gravissimo elistrasportato in ospedale a Peschiera.Ancora da chiarire la dinamica del forntale. Non sono stati resi noti i nomi delle 3 persone coinvolte: si dovrebbe trattare di turisti.