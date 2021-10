Fiamme dal frigorifero, scoppia l'incendio: famiglia salvata nella notte, abitazione inagibile

VERONA - Alle 4.30 di oggi, mercoledì 6 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti via Brollo nella frazione di Michellorie ad Albaredo d'Adige per l'incendio di un'abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme divampate in cucina per l'incendio di un motore del

frigo si sono subito estese alla cucina provocando una notevole quantità di fumo. La coppia svegliata dall'odore del fumo e dal crepitio delle fiamme, resasi conto del pericolo, si è messa in salvo rifugiandosi sul poggiolo insieme a due cani, fino all'arrivo delle

squadre dei vigili del fuoco.



I pompieri arrivati da Lonigo, Caldiero e con i volontari di Bussolengo, con due autopompe, l'autobotte, l'autoscala e 15 operatori, hanno messo in salvo la coppia e i cani e provveduto allo spegnimento delle fiamme, che hanno interessato la cucina e un divano oltre a provocare danni da fumo all'intero alloggio. Inibito l'uso della casa fino al ripristino delle condizioni igienico-ambientali. La coppia ha trovato ospitalità presso parenti. Le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza dell'abitazione sono terminate dopo circa 3 ore.