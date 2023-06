ARCOLE (VERONA) - Poco dopo le 14 di oggi, 11 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via degli Alpini ad Arcole per l’incendio di una casetta in legno adibita a ricovero mezzi agricoli: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi da Caldiero e da Verona con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori hanno spento le fiamme della struttura andata completamente distrutta.