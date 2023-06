Mestrino. Danno fuoco al tavolo in legno del giardino comunale: uno scappa, l'altro viene denunciato

MESTRINO (PADOVA) - Hanno dato fuoco a un tavolo in legno del giardino comunale.

Uno dei due è riuscito a scappare, l'altro è stato denunciato.

Ieri, 8 giugno, due uomini si trovavano nel giardino comunale di Mestrino. Per motivi ancora non chiariti, i due hanno danneggiato uno dei tavoli tentando di dargli fuoco. I carabinieri della stazione di Sarmeola di Rubano però li hanno fermati prima che potesse succedere di peggio. Uno dei due è scappato, l'altro, un 38enne padovano residente proprio a Mestrino, è stato denunciato per danneggiamento.