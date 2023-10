Attacco hacker, sotto scacco l'Azienda ospedaliera di Verona. Bloccati alcuni servizi online

VERONA - Attacco hacker, sotto scacco l'azienda ospedaliera di Verona. Dalle prime ore di oggi, 23 ottobre, la sanità veronese è stata presa di mira e sono stati pertanto sospesi alcuni servizi forniti agli utenti per via informatica. Bloccati, in particolare, il centro unico di prenotazioni (Cup) e il sistema di ritiro referti.

Le strutture informatiche regionali e i vertici sanitari della Regione sono stati informati prontamente dal Direttore Generale Callisto Bravi e stanno seguendo direttamente la situazione collaborando con le strutture aziendali veronesi.