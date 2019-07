© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo essersi conclusa, con un tutto esaurito dopo l’altro, la prima parte del tour teatrale di, il “” riparte dal Teatro Romano di Verona (lunedì 8 luglio) e prosegue per tutta l’estate nei luoghi estivi più suggestivi e magici della nostra penisola. Il tour, in cui Fiorella presenta dal vivo al pubblico i brani tratti dal suo nuovo progetto discografico “Personale” e i suoi più grandi successi, proseguirà anche in autunno con una seconda parte nei teatri più importanti d’Italia.Alle date già previste si aggiungono ora due date: il 30 ottobre al Teatro Politeama di Piacenza e il 15 dicembre al Teatro Verdi di Montecatini. Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour ci sono i musicisti Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro «Doc» De Crescenzo (chitarre).Tra le date fin qui confermate, l' 8 luglio al Teatro Romano di Verona (Festival Verona Folk), 11 luglio all’Arena Derthona di Tortona (Alessandria), 13 luglio al Castello Sforzesco di Vigevano (Pavia), 16 luglio al Cortile del Belvedere di S. Leucio (Caserta), 21 luglio a Pontechianale (Cuneo) all’interno della rassegna Suoni del Monviso (inizio concerto ore 12.00), 22 luglio al Teatro Romano di Aosta (Festival Aosta Classica), 24 luglio alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (Udine), 27 luglio all’Arena della Regina di Cattolica (Rimini), 17 agosto al Teatro Antico di Taormina (Messina), 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo, 26 ottobre al Pala Congresssi di Lugano, 27 ottobre all’ Europauditorium di Bologna, 29 ottobre al Teatro Openjobmetis di Varese, 30 ottobre al Teatro Politeama di Piacenza e 15 dicembre al Teatro Verdi di Montecatini.