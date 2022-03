Escursionista veronese di 33 anni precipita dal ghiacciaio: un volo di 200 metri, è gravissimo

VERONA - Soccorso un escursionista 33enne infortunatosi dopo essere caduto sul ghiaccio per circa 200 metri sul monte Corchia, in Alta Versilia, nel comune di Stazzema (Lucca). L'uomo è stato recuperato dal Soccorso alpino della stazione di Querceta insieme a un tecnico di elisoccorso Pegaso 3. L'uomo è stato verricellato e poi trasportato con l'elicottero in codice rosso all'ospedale di Cisanello di Pisa. Il 33enne, originario di Verona e residente nel Pisano, è scivolato sul ghiaccio mentre si trovava sotto la cresta nord, tra l'antecima e Fociomboli. La caduta è avvenuta mentre l'uomo, assieme ad una ragazza, stava scendendo lungo la cresta. Rimasto sempre cosciente il 33enne ha riportato molti traumi in tutto il corpo. L'escursionista, informa il Soccorso alpino, non calzava ramponi classici, bensì dei dispositivi più leggeri che non adatti in inverno.