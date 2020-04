Emergenza Case di riposo, 98 sindaci veronesi: «Il prefetto mobiliti l'Esercito e la Cri»

Nella provincia di Verona è emergenza contagi nelle case di riposo. Nelle ultime ore il bilancio si è ulteriormente aggravato: 26 vittime in totale nella struttura di Villa Bartolomea e altri 8 decessi a Legnago oltre a 70 casi positivi tra ospiti e operatori.

I sindaci di 98 comuni della Provincia di Verona hanno firmato una lettera inviata al prefetto e al dg dell'Ulss 9 Scaligera per «attivare rapidamente, per la durata dell'emergenza, il reperimento di personale sostitutivo tramite l'impiego della Croce Rossa e dell'Esercito, oppure dando la possibilità alle strutture di assumere in deroga alle vigenti normative». Chiedono inoltre che «sia garantito a queste strutture un canale prioritario per la fornitura dei necessari Dpi a tutela di operatori ed ospiti». «Rimarchiamo inoltre la necessità che ogni volta che si riscontri un caso di positività al Covid-19 all'interno delle case di riposo siano immediatamente attivate le procedure di controllo necessarie: tampone a tutti (ospiti e personale) con priorità ai sintomatici e soggetti più a rischio».

