Tosi ringrazia Berlusconi e Tajani e incassa l'appoggio di Forza Italia: «Noi il vero centrodestra»

VERONA - «Ringrazio di cuore Forza Italia per il sostegno. Sono grato e riconoscente a Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, e al Coordinatore nazionale Antonio Tajani. Per me e la mia squadra è un onore la scelta del partito azzurro di appoggiare la mia candidatura». Così Flavio Tosi, candidato sindaco di Verona, sulla decisione di Forza Italia si appoggiare la sua ricandidatura. «Partendo dal rispetto per le scelte del territorio e da valori e idee comuni per la città di Verona, si sono tutti impegnati con grande convinzione» ha spiegato.

«A fianco di Forza Italia - ha aggiunto Tosi - ci spenderemo con tutte le energie per riportare Verona al posto che merita, dopo anni di immobilismo politico e amministrativo, di zero investimenti e zero crescita. E Forza Italia - che il sindaco uscente aveva scientemente e colpevolmente messo ai margini - tornerà protagonista e centrale nella vita politica e amministrativa, ruolo che le compete in una città che da sempre ha nel suo dna i valori di centrodestra liberale che il partito di Berlusconi da 28 anni è il solo a incarnare autenticamente». «Sarà quindi sfida a tre: il candidato della sinistra, quello della destra populista e il sottoscritto, in rappresentanza del mondo civico e del vero centrodestra» ha concluso.

L'appoggio di Forza Italia alle elezioni comunali di Verona di giugno è stato annunciato dal coordinatore regionale del Veneto, Michele Zuin, e dal coordinatore provinciale di Verona, Claudio Melotti, dopo il vertice di ieri sera con il leader Silvio Berlusconi e il coordinatore nazionale Antonio Tajani. Una decisione in controtendenza rispetto alla linea del partito in altre città dove il centrodestra si presenta unito. A Verona invece correrà diviso, con due diversi candidati: il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Udc, e l'ex primo cittadino Flavio Tosi che ha incassato appunto l'appoggio di Forza Italia.