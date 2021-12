Troppi contagi, annullata la festa di San Silvestro in piazza Bra per il secondo anno di fila

VERONA - L'aumento dei contagi ha spinto il Comune di Verona a «blindare» la città scaligera. L'amministrazione comunale, infatti, ha annullato il veglione di Capodanno previsto in piazza Bra (che già la notte di San Silvestro dello scorso anno non era stato organizzato per il lockdown) ed anche la festa per gli anziani in Fiera che aveva già raccolto 200 iscrizioni.

APPROFONDIMENTI SAN SILVESTRO Capodanno in piazza: 25mila persone a Verona. Accessi limitati MENO INCIDENTI Capodanno con le misure anti Covid. Crolla il numero degli interventi... ROGO A S. SILVESTRO Petardo sull'albero della Piazza: paura in centro a Verona

«Ad ottobre, quando la situazione sanitaria era ampiamente sotto controllo - ha spiegato il sindaco Federico Sboarina -, abbiamo cominciato ad organizzare i diversi eventi che avrebbero caratterizzato le feste in città, fra cui anche il Capodanno. Abbiamo aspettato fino all'ultimo momento utile, ma i numeri dei contagi degli ultimi giorni e le previsioni degli esperti scientifici ci hanno spinto a queste scelte prudenziali». «Per questo motivo non procederemo con l'organizzazione della festa in piazza Bra e stiamo rimborsando i veronesi che si erano già iscritti alla cena in fiera» ha concluso.