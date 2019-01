Capodanno in piazza: 25mila persone a Verona. Accessi limitati

VERONA - Sono state 25mila le persone che hanno festeggiato in piazza Bra, a Verona, l'arrivo del 2019. Per la festa di Capodanno, organizzata dall'Amministrazione comunale, è stato imposto il limite di presenza per motivi di sicurezza, attraverso i contapersone collocati nei 10 accessi alla piazza. Vietato l'uso di spray urticanti e bombolette. Allo show, culminato con lo spettacolo pirotecnico dall'Arena, hanno partecipato Anastasio, vincitore dell'ultima edizione di X Factor, i Ridillo e il James Taylor Quartet. Si contano anche numerosi interventi della Polizia municipale per episodi di ubriachezza e dei Vigili del fuoco per cassonetti bruciati.

