Cargo militare dalla Russia con 30 respiratori polmonari e mascherine

VERONA - (m.r.) Nuovi aiuti per l'emergenza Coronavirus dalla Russia. È infatti atterrato all'aeroporto Catullo di Verona un aereo dell’aeronautica militare russa con materiale medico e sanitario, in particolare 30 respiratori polmonari, mascherine chirurgiche ed altro materiale, destinato alla Protezione civile italiana.



A renderlo noto, oggi, è stato il Consolato generale della Russia a Milano: «Il 30 marzo è arrivato a Verona un altro aereo russo con ben 30 respiratori polmonari ed altri materiali sanitari destinati alla Protezione civile italiana». Un aiuto all'Italia dalla Federazione Russa che si aggiunge a quanto già inviato da Mosca, come la squadra di 104 virologi militari ed esperti nel campo dell'epidemiologia del ministero della Difesa con attrezzature per la diagnosi e la disinfezione, atterrata la settimana scorsa all’aeroporto di Pratica di Mare (Roma).



Un team che nei giorni scorsi ha eseguito la disinfettazione di cinque case di riposo nella provincia di Bergamo.