Veneto,

ultime notizie

21 Marzo 2020 .

4.809 casi

L'ESPERTO

Quarantena, quanto durerà?

I CLUSTER DEL VENETO

Padova 1120 contagiati (esclusi domiciliati Vo'Euganeo)

+58

+19

+39

+22

+4

+0

+4

-2

I RICOVERATI IN OSPEDALE

Coronavirus, cosa succede in Friuli Venezia Giulia (dati aggiornati alle 17 del 20 marzo)

Con due nuovi decessi, ieri, 18 marzo, sono aumentate a 12 le persone morte per infezione da Sars-CoV-2 in Alto Adige. Le nuove vittime dell'infezione sono un paziente di 76 anni con patologie pregresse, morto ieri presso la stazione di isolamento dell'Ospedale di Vipiteno ed paziente morto nel reparto di geriatria dell'Ospedale di Bolzano. Aumenta anche il numero dei contagiati. Su 694 tamponi consegnati fino a questa mattina, sono 90 i test risultati positivi che porta a 383 il numero delle persone che hanno contratto l'infezione da coronavirus. Complessivamente sono stati effettuati finora 2.844 tamponi riferiti a 1.995 persone controllate. Attualmente sono ricoverate nelle strutture normali dell'Azienda sanitaria 118 persone infette

