Coronavirus Veneto, i casi di contagio sono arrivati a 2.541. Sette vittime in più rispetto a questa mattina MAPPA

Veneto oggi, 16 marzo 2020

Coronavirus, le tre vittime del Bellunese. Per loro funerali blindati Sono ancora invariati, per il quarto giorno consecutivo, i casi positivi al Coronavirus nel focolaio di Vo' Euganeo, fermi a 82 da venerdì scorso. Lo rileva la Regione Veneto. Anche in provincia di Rovigo, alle 8 di stamani, non è stato registrato alcun nuovo caso di positivi al Covid-19.

Sale ancora il numero delle persone gìcontagiate dal Covid-19 in Veneto: 2.541 pazienti sono risultati positivi al tampone, 68 in più rispetto alla rilevazione d questa mattina, secondo l'ultimo bollettino della Regione. I decessi sono in tutto 77, sette in più rispetto a questa mattina. I ricoverati sono 546 (+48) mentre quelli in terapia intensiva sono 163 (+7); 131 i pazienti dimessi.