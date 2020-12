Coronavirus in Veneto: 3.357 nuovi contagi e 116 morti in 24 ore Il bollettino

Coronavirus in Veneto di oggi 23 dicembre 2020. I positivi nelle ultime 24 ore in Veneto sono 3.357, con una incidennza del 6,74% rispetto ai tamponi effettuati. Le persone attualmente positive sono 103.326, i ricoverati 3.269 dei quali 381 (+2) in terapia intensica e 2.888 (-19) in area non critica.

Dal rapporto della Regione Veneto risultano anche 116 nuovi decessi che portano ad un totale di 5.747 persone scomparse a causa della pandemia.

BOLLETTINO REGIONE VENETO - SCARICA PDF

