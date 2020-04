Coronavirus Veneto, 18 morti e 80 casi positivi in più: a Verona 10 decessi

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto del 26 aprile 2020 . Le ultime notizie Covid-19 sul Gazzettino.it.

Tamponi 315.037 (+10.000 rispetto ai dati del 25 aprile), in isolamento 8319 persone (-403) compreso l'isolamento fiduciario di chi arriva dall'estero. Positivi: 17471, 80 in più rispetto a ieri. Ricoverati, 1221 (-13, rispetto a ieri). Terapia intensiva, 124 (-5). Dimessi 2453 (+18).

È il bilancio aggiornato del Coronavirus nella regione Veneto, illustrato in conferenza stampa dal governatore, Luca Zaia che ha aggiunto: «I morti sono 1071 negli ospedali, 18 più di ieri, per un totale di 1315 morti con coronavirus». Dei 18 morti ben 10 sono in provincia di Verona, 4 in quella di Vicenza.

Vittime e contagiati di oggi 26 aprile 2020

I numeri del contagio da Coronavirus in Veneto nel report della Regione Veneto aggiornati a questa mattina alle 8. Le vittime di oggi: 1 Azienda ospedaliera universitaria Borgo-Roma (Verona), 1 Azienda ospedaliera universitaria Borgo Trento (Verona), 2 ospedale di Belluno, 1 all'ospedale di Venezia, 1 all'ospedale di Dolo, 1 all'ospedale di Santorso, 3 all'ospedale di Vicenza, 3 all'ospedale di Legnago, 1 a San Bonifacio, 4 all'ospedale di Villafranca.

CLUSTER DEL VENETO aggiornamento 26 aprile

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 1423 contagiati attualmente positivi (esclusi domiciliati Vo' Euganeo), 2880 negativizzati virologici (positivi al primo tampone, negativi al secondo)

Cluster di Vo' Euganeo 4 contagiati attualmente positivi, 80 negativizzati virologici

Treviso 1179 contagiati attualmente positivi, 1036 negativizzati virologici

Venezia 875 contagiati attualmente positivi, 1279 negativizzati virologici

Verona 2967 contagiati attualmente positivi, 1173 negativizzati virologici

Vicenza 1492 contagiati attualmente positivi, 866 negativizzati virologici

Belluno 701 contagiati attualmente positivi, 283 negativizzati virologici

Rovigo 277 contagiati attualmente positivi, 112 negativizzati virologici

Domicilio fuori Veneto 175 contagiati attualmente positivi, 109 negativizzati virologici

Assegnazione in corso: 45 contagiati attualmente positivi, 0 negativizzati virologici

Covid, la situazione degli ospedali del Veneto

