Quattro donne decedute al San Bortolo, a Bassano morta trevigiana di 44 anni

VICENZA - E' pesante il bilancio della giornata di oggi (venerdì 24 aprile) in provincia di Vicenza, secondo i dati forniti dalle due Ulss del territorio: ben cinque i decessi complessivi, tutte donne, di cui quattro all'ospedale San Bortolo e uno a Bassano del Grappa, una donna trevigiana di soli 44 anni, la persona più giovane in assoluto tra quelle morte nel Vicentino per il coronavirus.



Nel capoluogo berico sono decedute una 75enne di Dueville, una 78enne di Vicenza, un'anziana di 94 anni di Gambellara e una 73enne di Lonigo. Al San Bassiano non ce l'ha fatta una signora, classe 1976, residente a Vazzola (Treviso), che era stata trasferita al San Bassiano dall'Ulss di Treviso il 20 marzo: era l'ultima ricoverata nel reparto di terapia intensiva nel nosocomio del Grappa, che nella serata di oggi non aveva più pazienti Covid-19 in rianimazione.



Dopo gli aggiornamenti odierni, da quando è scoppiato l'allarme sanitario al coronavirus, nella provincia berica è salito a 153 il numero delle persone decedute in ospedale, a cui vanno aggiunti 19 morti nelle case di riposo, per un totale complessivo di 172

Ecco la distribuzione dei decessi avvenuti in ospedale:

68 a Vicenza,

53 a Santorso,

13 a Bassano del Grappa,

10 ad Asiago,

5 a Valdagno,

1 ad Arzignano,

1 a Noventa Vicentina,

2 nell'ospedale di Comunità di Marostica.