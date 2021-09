Debutto vincente per la Clivense di Sergio Pellissier

VERONA - Oggi a Verona debutto vincente per la Clivense. La squadra fondata da Sergio Pellissier dopo l'esclusione del Chievo dalla serie B ha esordito nel campionato di Terza Categoria battendo 2-0 in trasferta la V.R. Arena. Oltre 350 persone hanno assistito al match, al campo «Avanzi», con i tifosi della North Side (la curva «ultras» del Chievo) che hanno ricevuto da Pellissier la bandiera biancoazzurra della Clivense, che così è tornata agli antichi colori del Chievo ai tempi delle fondazione, nel 1929. Il successo per la Clivense è arrivato con i gol di Kevin Inzerauto nel primo tempo e di Tommaso Davì nella ripresa. La squadra di Riccardo Allegretti nella prima giornata di campionato aveva osservato un torno di riposo.