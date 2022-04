Pellissier compie 43 anni, torna in campo e segna una doppietta: la sua Clivense vince e centra la promozione

VERONA - Dopo i 20 anni da professionisti - tra serie A, B ma anche coppa Uefa e perfino Champions League - riecco un successo "targato Chievo" la società del presidente Campedelli che era fallita ed è stata salvata da Sergio Pellissier, dal suo amore e dalle sue idee. Il bomber aostano - che il 12 aprile ha compiuto 43 anni - è sceso in campo e ha segnato anche due gol.

APPROFONDIMENTI VERONA Il Chievo riparte e Pellissier torna in campo: doppietta, vittoria e... VERONA Chievo riparte dalla terza categoria, Pellissier scende in campo e fa...

Il Chievo è rinato sotto il nome di FC Clivense per ripartire dalla terza categoria ed essere subito promossa in Seconda. Pellissier - che è anche direttore generale del Rovigo calcio - aveva fatto una promessa: “Farò almeno una presenza in campionato”. E mister Riccardo Allegretti ha potuto schierarlo ieri sera - 13 aprile - e vederlo segnare addirittura una doppietta da neo 43enne e con la sua Clivense vincere il campionato a una giornata di anticipo.

Per Pellissier ieri una doppietta e un assist nel 4-0 della Clivense. E dal 27 aprile parte il crowdfunding per far crescere ancora di più la società e sognare il doppio salto e la serie D.