Baglioni in Arena per i 50 anni di carriera ed è delirio, ora si replica

di Daniela Ghio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERONA - Non poteva che iniziare con Piccolo Grande amore, la canzone definita la più bella del secolo scorso, lo show Al centro in Arena di Verona con cui Claudio Baglioni celebra i suoi 50 anni di carriera e l'inesauribile e intenso rapporto tra la sua musica e il linguaggio, il costume e la cultura del nostro Paese. Il cantautore romano, vestito da Ermanno Scervino, arriva sul palcoscenico posto al centro dell'anfiteatro in soprabito e con una valigia in mano, simbolo del viaggio per eccellenza, perché racchiude una piccola parte di ognuno, da proteggere e portare ovunque. Ed è stata subito una esplosione di gioia da parte dei 17 mila spettatori ieri in Arena, per la prima delle tre serate-eventi (oggi e domani si replica) che daranno il via al tour che toccherà le principali arene indoor d'Italia, Bruxelles e Zurigo. Baglioni sogna di completare il tour prodotto da F&P Group e Bag inserendo altre date in primavera e di concluderlo con un ritorno nell'anfiteatro veronese.