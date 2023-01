Discesa ripida, perde il controllo della bici e vola nel bosco

TORRI DEL BENACO (VR) - Durante un escursione in bici, in località Cavrie nel comune di Torri del Benaco, ieri, 31 dicembre, un ciclista, affrontando una ripida discesa, ha perso il controllo del mezzo cadendo e provocandosi una sospetta frattura ad un arto. I vigili del fuoco sono stati allertati alle 13.05 dal personale sanitario che, dopo aver immobilizzato il ferito aveva difficoltà ad effettuare il trasporto a causa del percorso ripido e scivoloso. Giunti sul posto, dal distaccamento di Bardolino con 2 mezzi e 5 uomini, i pompieri hanno provveduto ad adagiare sulla barella il ferito per poi effettuare il trasporto fino a valle dove ad attenderlo vi era l'ambulanza. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 14.15