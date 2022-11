Carlotta Rossignoli, a 23 anni è medico, modella e influencer: «Per me il sonno è tempo perso»

Carlotta Rossignoli, modella e medico a 23 anni. Carlotta è una forza della natura e nel 2017 è stata premiata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come Alfiere del lavoro.

Carlotta è di Verona si è laureata in Medicina con 110 e lode in cinque anni. Diploma al liceo classico col massimo dei voti e in quattro anni, un anno in anticipo. Oggi è medico, modella, valletta su Telenuovo per l’Hellas Verona e influencer su Instagram con 16mila follower. Ma Carlotta dove lo trova il tempo? Al Corriere della Sera ha raccontato che ha una organizzazione ferrea che le permette di non perdere mai tempo. Ha un'attitudine (forse è proprio un talento) a schivare i tempi morti e inutili, Carlotta.

Nina Corradini, la denuncia che scuote la ginnastica: «Insultata dalla mia allenatrice se non dimagrivo»

«Sono determinata e mi organizzo: ho una tabella di marcia che rispetto senza distrazioni e una famiglia stupenda che mi supporta in tutto. Sono figlia unica e mamma e papà si sono dedicati molto a me. Mi aiuta poi il fatto di dormire poco, per me il sonno è tempo perso, e una buona memoria. C'è poi un terzo segreto: ho una gran voglia di fare. Quando ero in sessione, sotto esame, studiavo dalle 6 del mattino fino anche alle due di notte», ha detto ad Andrea Pasqualetto.

«Vincerò per papà»: la ginnasta Alice D'Amato ai mondiali di Liverpool nel ricordo del genitore scomparso di tumore

Come si rilassa Carlotta quando non è impegnata nelle sue mille attività? «Corsa, palestra, pianoforte e la trasmissione televisiva», ha detto descrivendo la sua routine quando era sotto esame all'università (anche quella finita a tempo record: undici mesi prima della scadenza naturale).

Quando non studia e vuole staccare un po' fa delle passeggiate in montagna, scia, fa snowboard. Insomma non sta mai ferma. Il suo motto? Mens sana in corpore sano. «Ma se devo scegliere fra testa e corpo scelgo testa», dice al Corriere. E il tempo, lo spazio per i sentimenti? Risponde così: «Un fidanzato, non ce l’ho e non l’ho mai avuto. Cioè, non ho mai avuto storie lunghe perché ho sempre dato priorità ad altre cose. Non è una chiusura mentale ma ritengo che avere una persona a fianco significhi dedicarci del tempo e quindi ne deve valere la pena. Cioè, non ho trovato ancora nessuno che mi capisse fino in fondo, che stesse ai miei ritmi e mi appoggiasse appieno. Se trovo il compagno giusto avrà molto da me».

Miriam Leone e la foto senza trucco: «Mostrarsi imperfetti è un super potere»

Ecco le sue dichiarazioni programmatiche: brevi e concise. Carlotta non può perdere tempo: ha già in programma di diventare cardiologa. «Il cuore è il centro di tutto - ha detto - Se si ferma è la fine. Penso al paziente che arriva con l’infarto e tu puoi ridargli la vita. Salvi una vita e il risultato è immediato. Bellissimo. Non vedo l’ora di iniziare». Auguri, Carlotta!

Miss Inghilterra, Melisa Raouf la prima ragazza in gara senza trucco: «Sto bene con i miei difetti»