La cinquina del premio Masi: Camon, Greco, Nordio, Basset e il cardinal Zenari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Ecco chi sono i 5 protagonisti della 37ª edizione delche ricevono oggi il riconoscimento dell’omonima Fondazione guidata dalla presidente Isabella Bossi Fedrigotti: lo scrittore padovanol'egittologo vicentino, l'ex magistrato trevigiano(premio Civiltà Veneta), Gerard Basset (premio Civiltà del Vino) e il cardinale veronese nunzio apostolico in SiriaFirmeranno in Valpolicella la storica botte di Amarone alle Cantine Masi di Gargagnago. Infine, stasera saliranno sul palco del Teatro Filarmonico per la cerimonia di assegnazione del premio.La Fondazione Masi, istituita nel 2001, è impegnata a promuovere e valorizzare il territorio, la popolazione, il patrimonio culturale, le grandi capacità dell’ingegno e produttive della Civiltà Veneta. Particolare attenzione è riservata alla cultura e alla produzione vitivinicola, che rappresentano caratteri peculiari del territorio veneto. Di seguito le schede dei cinque premiati scelti quest’anno dalla Fondazione Masi.